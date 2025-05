Tram in piazza Moro il comitato | Il Pd si accorge ora dei problemi?

Il Comitato Piazza Moro esprime il proprio stupore rispetto alla proposta del PD di spostare il capolinea della tramvia in piazza Aldo Moro, senza affrontare i reali problemi della zona. Dopo anni di silenzio sul progetto, questa soluzione apparente non risolve le criticità e solleva dubbi sulla reale volontà di migliorare la mobilità locale.

"Il Pd propone di spostare il capolinea della tramvia con un ‘leggero’ arretramento in piazza Aldo Moro senza risolvere alcun problema": non nasconde il proprio "stupore" il comitato che porta il nome della piazza. "Stupore - spiegano - perché propongono ciò dopo avere tenuto fra le mani questo progetto per dieci anni senza coinvolgere e informare la cittadinanza e accorgendosi adesso che ha delle criticità ". Per poi fare un salto indietro nel tempo, all’ultima campagna elettorale perché "solo due anni fa il candidato sindaco del Pd concordava con noi sulla necessità di trovare un’alternativa che non passasse fra le scuole e nel parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tram in piazza Moro, il comitato: "Il Pd si accorge ora dei problemi?"

