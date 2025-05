Tragedia sul lavoro | operaio di 63 anni precipita dal tetto e muore

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato in Veneto: un operaio di 63 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di una ditta a Treviso. La tragedia si aggiunge alla lunga lista di incidenti sul lavoro, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza per tutelare i lavoratori.

Si allunga la drammatica scia di incidenti sul lavoro in Veneto: oggi, 29 maggio, è la provincia di Treviso a piangere una nuova vittima. Si tratta di un operaio macedone di 63 anni, residente a Zenson di Piave, precipitato giovedì mattina dal tetto della ditta Work Metal Srl con sede in via. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Tragedia sul lavoro: operaio di 63 anni precipita dal tetto e muore

