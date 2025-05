Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta | operaio muore cadendo dal tetto

Una tragica tragedia sul lavoro si è registrata a San Biagio di Callalta, dove un operaio ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto durante un intervento di manutenzione presso la ditta Work Metal di Treviso. L’incidente ha scosso la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti lavorativi.

Incidente mortale alla Work Metal di Treviso Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 29 maggio, intorno alle 11, presso la ditta Work Metal di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Un operaio è precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in lavori di manutenzione sul tetto dello stabilimento. Inutili i soccorsi: indagini in corso Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori del Suem 118, insieme ai carabinieri e agli ispettori dello Spisal, che hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta: morto operaio di 63 anni di origine macedone residente a Zenson di Piave - Una grave tragedia sul lavoro si è verificata a San Biagio di Callalta, dove un operaio di 63 anni di origini macedone, residente a Zenson di Piave, ha perso la vita in un incidente avvenuto presso la Work Metal. 🔗continua a leggere

