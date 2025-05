Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta | morto operaio di 63 anni di origine macedone residente a Zenson di Piave

Una grave tragedia sul lavoro si è verificata a San Biagio di Callalta, dove un operaio di 63 anni di origini macedone, residente a Zenson di Piave, ha perso la vita in un incidente avvenuto presso la Work Metal. L'incidente, avvenuto giovedì mattina 29 maggio durante un intervento di manutenzione, ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tragico incidente sul lavoro giovedì mattina, 29 maggio, alla Work Metal di via Pascoli, dove un operaio di 63 anni di origine macedone e residente a Zenson di Piave, ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa sette metri. L’uomo, impiegato in un intervento di manutenzione sulla copertura dello stabilimento per conto della ditta Eurolat di Monastier, sarebbe caduto accidentalmente durante le operazioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, il personale del Suem 118 e i tecnici dello Spisal, che ora avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e accertare il rispetto delle normative di sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a San Biagio di Callalta: morto operaio di 63 anni di origine macedone residente a Zenson di Piave

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d'urgenza, è grave. L'incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - Un operaio di 70 anni, ancora attivo nel mondo del lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un'impalcatura a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Cade da sette metri, muore operaio a San Biagio di Callalta - Ennesima tragedia sul lavoro in Veneto. Un uomo è caduto da un'altezza di circa 7 metri durante i lavori di sistemazione del tetto, presso la ditta Work Metal Srl. È successo a metà mattina in via Pas ...

Operaio precipita dal tetto e muore sul colpo: fatale il volo di 7 metri mentre faceva manutenzione alla Work Metal di San Biagio di Callalta - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) – Tragedia questa mattina alla Work Metal di via Pascoli, dove un operaio ha perso la vita precipitando da un'altezza di circa sette ...

