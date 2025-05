Tragedia nel Trevigiano operaio cade dal tetto e muore

Una tragica fatalità nel Trevigiano si è verificata presso la ditta Work Metal srl a San Bigio di Callalta, dove un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto durante lavori di ristrutturazione. L’incidente, ancora sotto accertamento, mette in luce le criticità legate alla sicurezza sul lavoro nel settore edile della provincia di Treviso.

Una tragedia sul lavoro è accaduta nel Trevigiano: un operaio è caduto da un tetto ed è morto. L'uomo ha perso la vita nella ditta Work Metal srl a San Bigio di Callalta, in provincia di Treviso. L'uomo stava eseguendo dei lavori di sistemazione del tetto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo da una altezza di circa 7 metri. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri anche per accertare se si tratti di un dipendente diretto dell'azienda o di una ditta incaricata del sopralluogo. Sul posto anche Suem e Spisal. Pochi giorni fa un operaio era morto in circostanze simili nel Salernitano.

