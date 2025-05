Tragedia Heysel nuova targa commemorativa installata a Grugliasco | il racconto della celebrazione in memoria delle 39 vittime – VIDEO

Una nuova targa commemorativa è stata installata a Grugliasco in memoria delle 39 vittime della tragedia di Heysel. La cerimonia serale, arricchita da un video e momenti di commemorazione, ha ricordato con rispetto questa tragica pagina della storia.

Tragedia Heysel, nuova targa commemorativa installata a Grugliasco: il VIDEO e i dettagli sulla celebrazione serale. (Filippo Di Santo, inviato a Grugliasco) – Alle 21 di oggi, mercoledì 29 maggio, si è svolta una commemorazione nel giardino di via Galimberti 46 a Grugliasco, luogo simbolicamente intitolato alle vittime dell’Heysel. Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni parenti delle vittime, rendendo il momento ancora più significativo. A Grugliasco, nel giardino intitolato alle vittime dell’ #Heysel, sono stati ricordati i nomi dei 39 tifosi scomparsi???? Nell'occasione è stata installata una nuova targa commemorativa e sono state sostituite le 39 pietre intitolate alle vittime?? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tragedia Heysel, nuova targa commemorativa installata a Grugliasco: il racconto della celebrazione in memoria delle 39 vittime – VIDEO

