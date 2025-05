Tragedia Heysel il ricordo della Juve 40 anni dopo | Un dramma di cui è necessario tenere memoria questa ferita non si rimargina

A 40 anni dalla tragica tragedia dell’Heysel, la Juventus rinnova il suo ricordo e la memoria di quella drammatica serata. Un evento che ha lasciato una ferita profonda nel cuore del calcio europeo, ed è fondamentale continuare a tenere viva la memoria per onorare le vittime e riflettere sull’importanza della sicurezza negli eventi sportivi.

Tragedia Heysel, il ricordo della Juve 40 anni dopo quella tragica serata: il comunicato ufficiale del club bianconero diffuso questa mattina. Attraverso un comunicato ufficiale la Juve ha voluto ricordare la tragedia dell’Heysel, una drammatica serata di Champions League che resterà indelebile nella storia del calcio europeo e non solo. COMUNICATO – Sono trascorsi 40 anni dalla tragica serata dell’Heysel: il 29 maggio 1985 a Bruxelles, all’interno dello stadio della città belga, a poche decine di minuti dal fischio di inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, 39 persone hanno perso la vita a seguito degli scontri iniziati sugli spalti e proseguiti poi nel corso di una serata piena di violenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tragedia Heysel, il ricordo della Juve 40 anni dopo: «Un dramma di cui è necessario tenere memoria, questa ferita non si rimargina»

Sermonti a Small Talk (podcast Juventus): «L’Heysel non è stata solo una tragedia per la Juve, ma per tutti noi. Mi dispiace perché…» – VIDEO - Nel recente episodio di "Small Talk", il podcast della Juventus, Pietro Sermonti condivide le sue riflessioni sulla tragedia dell Heysel, che ha segnato non solo la storia della Juventus, ma del calcio in generale. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Quarant'anni fa la tragedia dell'Heysel, una ferita ancora aperta; 40 anni fa la tragedia dell'Heysel: morti, colpe, processi, cosa resta di quella notte di sangue; Heysel 1985, 40 anni fa la tragedia dei tifosi della Juventus: le foto - LaPresse; Heysel, 40 anni dopo: il ricordo del sopravvissuto, Non parliamo di tragedia, fu una strage. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Un memoriale sorgerà ad Anfield in ricordo della tragedia dell'Heysel - Una tragedia ricordata ad Anfield da una targa che si trova all'esterno della tribuna Sir Kenny Dalglish. Il nuovo memoriale, ribattezzato 'Forever Bound', verrà collocato in un settore ancora da ... 🔗Secondo ansa.it

Cesare Prandelli: “Boniperti arrivò all’Heysel e vide un lenzuolo bianco. Ci disse: la Juve non gioca” - Cesare Prandelli a Fanpage.it ricorda la strage dell'Heysel a distanza di quarant'anni: "Eravamo chiusi nello spogliatoio e non sapevamo cosa fosse ... 🔗Segnala fanpage.it

Heysel, Prandelli: «Provo rabbia, quella coppa non la sento mia» - A distanza di quarant’anni Cesare Prandelli, che scese in campo, rivive la drammatica serata: «Ci obbligarono a giocare, e poi ad andare sotto la nostra curva» ... 🔗Lo riporta giornaledibrescia.it

Tragedia Heysel, la Juventus ricorda i 39 tifosi morti