Tragedia Heysel Gravina | Il dolore è ancora vivo Il ricordo e la testimonianza di quei terribili fatti servano da monito perenne

Il 29 maggio 1985, la tragedia dell'Heysel ha lasciato un dolore indelebile nei cuori di molti, e nel quarantesimo anniversario Gabriele Gravina sottolinea come il ricordo di quei terribili fatti debba essere un monito eterno. La testimonianza di questa tragedia rimane viva, affinché le future generazioni possano imparare dalla memoria e promuovere valori di rispetto e sicurezza.

Tragedia Heysel, Gravina: «Il dolore è ancora vivo». Le parole del presidente della FIGC nel giorno del quarantesimo anniversario. Nel giorno del quarantesimo anniversario della strage dell’Heysel, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ricordare così la tragedia di quel 29 maggio 1985. Le dichiarazioni sulla tragica serata vissuta da Juventus e Liverpool. GRAVINA – «Il dolore per la tragedia dell’Heysel è ancora vivo, quanto successo 40 anni fa a Bruxelles rappresenta una ferita ancora non rimarginata nella vita dei familiari delle vittime e nel vissuto comune dell’intera famiglia calcistica europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tragedia Heysel, Gravina: «Il dolore è ancora vivo. Il ricordo e la testimonianza di quei terribili fatti servano da monito perenne»

Arezzo ricorda le vittime a 40 anni dalla tragedia dell’Heysel - Arezzo commemora le vittime della tragedia dell'Heysel in occasione del quarantesimo anniversario. La sezione AIA di Arezzo, con il supporto del Comune, organizza un evento dedicato alla memoria e alla responsabilità educativa. 🔗continua a leggere

