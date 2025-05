Tragedia Heysel cosa è successo in Juventus-Liverpool il 29 maggio 1985 – VIDEO

Scopri la ricostruzione della tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985 durante la finale di Champions tra Juventus e Liverpool. In questo video storico, riviviamo quei momenti drammatici che hanno segnato la storia del calcio e lasciato un'impronta indelebile nel ricordo collettivo.

https:youtu.bedeKME0uj3pc Tragedia Heysel, che cosa è successo in Juventus-Liverpool il 29 maggio 1985? Il VIDEO storico con il racconto di quella strage. Quando si parla di calcio, spesso emergono nella memoria collettiva serate straordinarie e imprese destinate a restare nella storia. Ma il calcio, purtroppo, conosce anche momenti oscuri, pagine tragiche che si vorrebbero cancellare per sempre, ma che invece rimangono scolpite nella coscienza comune, moniti dolorosi degli errori del passato, affinché non si ripetano mai più. Una delle vicende più drammatiche è quella legata alla tragica notte del 29 maggio 1985. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com