Tragedia Heysel corteo e mazzo di fiori in ricordo delle 39 vittime Presenti Ferrero e Brio per la Juventus il gesto dei tifosi – FOTO e VIDEO

In occasione dei quarant’anni dalla tragedia dell’Heysel, tifosi e personalità si sono riuniti a Torino per un corteo e un commovente gesto di solidarietà, deposto un mazzo di fiori in ricordo delle 39 vittime. Presenti anche rappresentanti della Juventus, tra cui Ferrero e Brio, che hanno partecipato con rispetto a questa importante cerimonia, testimoniando il valore della memoria e della solidarietà.

di Mauro Munno Tragedia Heysel, corteo e mazzo di fiori per ricordare le 39 vittime. Presenti Ferrero e Brio per la Juventus, il gesto dei tifosi – FOTO e VIDEO. (inviato a Torino) – Prosegue il ricordo della tragedia dell’Heysel, in questo 29 maggio 2025 a distanza di quarant’anni da quella terribile strage nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Dopo l’inaugurazione dell’opera Verso Altrove, questo pomeriggio alle 18.00 il club bianconero (rappresentato dal presidente Ferrero e da Sergio Brio ) insieme alle autorità cittadine hanno preso parte al corteo e deposto un mazzo di fiori nella piazza intitolata alle vittime dell’Heysel a Torino, dove nei prossimi mesi sarà istituito un monumento commemorativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tragedia Heysel, corteo e mazzo di fiori in ricordo delle 39 vittime. Presenti Ferrero e Brio per la Juventus, il gesto dei tifosi – FOTO e VIDEO

