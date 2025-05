Tragedia Heysel anche il Liverpool omaggia le vittime | ad Anfield verrà inaugurato Forever Bound L’iniziativa del club inglese

In occasione del 40° anniversario della tragedia di Heysel, l’Liverpool ha reso omaggio alle vittime con l’inaugurazione di "Forever Bound" ad Anfield, un’iniziativa simbolica che unisce i cuori delle due tifoserie. L’evento, a cui hanno partecipato anche rappresentanti come Billy Hogan e Ian Rush, sottolinea il ricordo e la memoria condivisa tra club.

Tragedia Heysel, ad Anfield verrà inaugurato Forever Bound: l’iniziativa del club inglese per il 40° anniversario. I dettagli. Questa mattina anche il Liverpool ha ricordato le vittime dell’ Heysel insieme alla Juventus. L’amministratore delegato del club inglese Billy Hogan e l’ambasciatore Ian Rush hanno infatti partecipato all’ inaugurazione dell’opera “Verso Altrove” a Torino. Recentemente il Liverpool, dal canto suo, aveva annunciato l’inaugurazione di un monumento all’Heysel “Forever Bound” – che sarà installato ad Anfield per il 40° anniversario nel corso dell’estate. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com