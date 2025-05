Tragedia dell' Heysel a 40 anni esatti | tra le vittime il mesagnese Alberto Guarini

Esattamente 40 anni fa si ricordano i tragici fatti della tragedia di Heysel, emblema di una delle pagine più oscure della storia del calcio. Tra le vittime, figura anche l’indimenticabile Alberto Guarini, studente di Mesagne, il cui ricordo resta vivo nel cuore di molti.

MESAGNE - Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei campioni, 29 maggio 1985. Oggi ricorrono esattamente 40 anni da una delle più grandi vergogne della storia del calcio. Tra le 39 vittime di quella giornata folle, che si sommano agli oltre 600 feriti, anche lo studente di Mesagne Alberto Guarini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tragedia dell'Heysel a 40 anni esatti: tra le vittime il mesagnese Alberto Guarini

