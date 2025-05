Tragedia a Varese | studentessa muore a 18 anni durante una festa scolastica

Una tragica notizia scuote Varese: durante una festa scolastica per la fine dell’anno, una studentessa di 18 anni ha perso la vita improvvisamente nel parco vicino a Somma Lombardo. Una giornata di festa si è trasformata in un dramma, lasciando la comunità sconvolta. Abbonati a DayItalianews per aggiornamenti su questa tragedia.

Una giornata di festa si trasforma in dramma. Stava celebrando la fine dell'anno scolastico con i compagni e alcuni insegnanti in un parco cittadino, vicino al Centro di Formazione Professionale Ticino-Malpensa di Somma Lombardo (Varese). Improvvisamente, una ragazza di 18 anni si è accasciata a terra e, nonostante i tentativi di soccorso, ha perso la vita. Il malore improvviso e i soccorsi immediati. Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 29 maggio, quando la giovane ha accusato un malore mentre si trovava nell'area verde. Compagni e docenti hanno assistito alla scena scioccati, e sono stati proprio gli insegnanti a contattare immediatamente il 118.

