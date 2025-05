Tragedia a Somma Lombardo | Daria muore a 18 anni durante la festa di fine anno

Tragedia a Somma Lombardo: una giovane di 18 anni, Daria, muore improvvisamente durante la festa di fine anno mentre partecipava a un’esibizione karaoke. Un momento di festa si è trasformato in una tragedia, lasciando sgomenta la comunità della provincia di Varese.

La giovane si è accasciata al suolo durante un’esibizione al karaoke. Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Una studentessa di 18 anni, Daria, è morta dopo aver accusato un improvviso malore durante un momento di svago insieme ai compagni, in un’area verde adiacente al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa. Il dramma è avvenuto nel parco Europa di via Croce della Pietra, dove si stava svolgendo un evento di fine anno scolastico con canti, danze e musica. La ragazza si stava esibendo in un karaoke improvvisato quando si è accasciata a terra, priva di sensi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Somma Lombardo: Daria muore a 18 anni durante la festa di fine anno

