Tragedia a Nocera Inferiore | 54enne muore dopo un boccone andato di traverso

Una tragedia a Nocera Inferiore: una donna di 54 anni di Sorrento ha perso la vita dopo un incidente durante una cena, colpita da un arresto cardiaco causato da un boccone andato di traverso. L'episodio, avvenuto in un ristorante mentre era in compagnia del marito, ha sconvolto la comunitĂ locale.

Tragedia a Nocera Inferiore, dove una donna di 54 anni originaria di Sorrento ha perso la vita dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco. La donna si trovava a cena in un ristorante insieme al marito quando ha iniziato a tossire violentemente a causa di un boccone finito di traverso. Improvvisamente ha smesso di respirare, perdendo conoscenza. Immediato l'intervento del 118: i sanitari hanno trasportato la donna in condizioni critiche all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Qui i medici sono riusciti a farle espellere il boccone e a ripristinare le funzioni cardiache, ma purtroppo il lungo periodo di ipossia ha compromesso irrimediabilmente le sue condizioni, portandola al decesso poco dopo.

