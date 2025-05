Trafitto da una lancia incidente choc in autostrada durante i lavori Morto un 55enne

Un incidente drammatico in autostrada durante i lavori ha causato la morte di un uomo di 55 anni, evidenziando ancora una volta la pericolosità del lavoro in Italia. Le tragiche statistiche sulle morti bianche testimoniano una realtà preoccupante, dove ogni anno troppe vite sono spezzate in cantiere, nelle fabbriche e nei cantieri.

In Italia il lavoro continua troppo spesso a essere una trappola mortale. I dati sulle morti bianche, ovvero i decessi sul lavoro, raccontano una tragedia che si ripete con sconcertante regolarità. Ogni anno centinaia di lavoratori perdono la vita nei cantieri, nei campi, nelle fabbriche, nei magazzini. Le statistiche dell’Inail sono impietose: si parla di una media di tre decessi al giorno. A pagare il prezzo più alto sono spesso gli operai edili, i braccianti, i tecnici della manutenzione. Una scia di sangue che attraversa ogni regione e che raramente riesce a scuotere davvero le coscienze o a portare a cambiamenti strutturali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

