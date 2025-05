Traffico Roma del 29-05-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 29/05/2025 alle ore 20:30 presenta ancora congestionamenti, soprattutto sul Raccordo Anulare e in uscita dalla capitale, con code e rallentamenti evidenti in diverse zone della città. La redazione di Luceverde Roma ti fornisce gli ultimi aggiornamenti per aiutarti a pianificare il tuo viaggio.

Luceverde Roma Verdi trovati dalla redazione traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare quad a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina traffico intenso in uscita dalla capitale su via Pontina in fila da via Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare si sta in fila anche sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria in centro incidente sul ponte Regina Margherita in direzione di piazzale Flaminio inevitabili ripercussioni per il traffico è fino al 31 maggio dalle 930 alle 16:30 su via Cristoforo Colombo lavori straordinari di potatura alberi da Piazzale Colombo a via di Malafede durante le ore di cantiere il transito viene su carreggiata arido e possibili chiusure per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione straordinaria dei binari del tram in via Flaminia la linea 2 sostituita per l'intero percorso da bus il termine dei lavori è previsto per il prossimo 21 giugno ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it