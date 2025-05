Traffico Roma del 29-05-2025 ore 18 | 30

Scopri gli ultimi aggiornamenti sul traffico a Roma del 29/05/2025 alle 18:30, con rallentamenti lungo l'autostrada tra Guidonia e Ponzano Romano e code sul raccordo anulare tra Cassia bis e Salaria. La redazione di Luceverde Roma ti fornisce informazioni in tempo reale per affrontare al meglio i tuoi spostamenti serali in capitale.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione alle porte della capitale rallentamenti in prossimità dei lavori sulla Autosole tra Guidonia e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze consueti spostamenti di queste ore su raccordo anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis e veientane salari e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romania la coda tratti in uscita dalla città su tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare incidente su via Salaria code tra viale Somalia e via dei Prati Fiscali in uscita dalla rallentamenti e code anche in carreggiata opposta tra Fidene e la tangenziale est e ripercussioni sulla stessa tangenziale in fila da Batteria Nomentana la Salaria in direzione dell'Olimpico code anche in carreggiata posta su via del Foro Italico per traffico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it