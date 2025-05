Traffico Roma del 29-05-2025 ore 07 | 30

Scopri le ultime notizie sul traffico a Roma del 29/05/2025 alle 07:30, con aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione nelle principali vie della città. Presta attenzione alle code e alle congestioni, soprattutto sulla Roma sud, il raccordo anulare e la strada interna tra Casilina e Appia, per pianificare al meglio il tuo spostamento.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code per traffico anche lungo la strada interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via degli Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile il bivio per la tangenziale sulla via Pontina traffico in coda per un incidente tra Castel Romano e Tor de' Cenci in direzione Roma