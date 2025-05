Traffico Lazio del 29-05-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio del 29 maggio 2025 alle ore 17:30 registra rallentamenti su varie direttrici, tra cui l'autosole tra Guidonia e Ponzano Romano-Soratte in direzione di Firenze, a causa di lavori. Si segnalano anche code sulla variante di Roma Sud e sul Raccordo Anulare, con spostamenti consueti delle ore di punta nella zona romana.

