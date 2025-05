Traffico Lazio del 29-05-2025 ore 09 | 30

Segui il traffico in tempo reale del Lazio mercoledì 29 maggio 2025 alle ore 09:30: code e rallentamenti sulla A12 Roma-Civitavecchia, sulla via Pontina per un incidente tra Montedoro e Tor de' Cenci, e nel tratto urbano di Roma tra via Filippo Fiorentini e l'uscita. Rimani aggiornato per muoverti in modo più sicuro e rapido.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico in coda per lavori sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa Cerveteri verso Roma lunghe code sulla via Pontina a seguito di un incidente tra Montedoro e Tor de' Cenci in direzione della capitale a Roma trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra la zona industriale di Rieti è Santa Rufina possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico resta chiuso per la ritratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino e Atina superiore Atina inferiore nelle due direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni la provinciale 259 sono i programma lavori notturni sulla diramazione Roma Nord a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 5 di domattina e resterà chiuso il tratto tra cast diporto e Settebagni in direzione Roma è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-05-2025 ore 09:30

