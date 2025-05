Tradimento anticipazioni 30 maggio | Oylum respinge Tolga Mualla vuole che Kahraman insieme a Oylum

Scopri le anticipazioni di "Tradimento" del 30 maggio, con Oylum che respinge Tolga Mualla, e le ultime novità sul triangolo tra Kahraman, Oylum e gli altri protagonisti. A causa di una variazione di programmazione, la serie turca sarà invece trasmessa con doppio appuntamento, pomeridiano e in seconda serata su Canale 5.

Cambio di programmazione domani, per Tradimento. La dizi turca infatti, andrà in onda sempre con un doppio appuntamento, ma con una differenza: al pomeriggio e in seconda serata. Anche domani, su Canale 5 torna la dizi turca tradimento, in onda sia nel pomeriggio alle 14.10 che in seconda serata, dopo lo speciale di Uomini e Donne in prima serata. Tolga ci aveva sperato, ma Oylum sembra decisa a troncare una volta per tutte la loro relazione; nel frattempo, la ragazza si è avvicinata molto a Kahraman che, negli ultimi difficili mesi, l'ha sostenuta rimanendo sempre al suo fianco. Ma vediamo cosa succederà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it