Tra rock e combat folk Sul palco i mitici Luf | la band che fa ballare tutti

La miscela di folk-rock e combat folk di una delle band più amate del territorio lombardo, capace di farsi apprezzare per la sua energia, poesia e impegno in tutta Italia, con puntate anche oltre frontiera. Sull’onda del nuovo album e dei festeggiamenti per i 25 anni di attività arriveranno in Brianza, per un concerto che promette di far ballare come sempre il pubblico. Si esibiranno sabato alle 21 a Carate, negli spazi del parco di Villa Cusani Confalonieri, in via San Bernardo, i Luf, storica band guidata dalla voce e dalla chitarra di Dario Canossi. I “lupi“ fondono nelle loro canzoni folk, impatto rock e musiche tradizionali, rielaborate su ritmi travolgenti e coniugando la passione per la cultura popolare con l’impegno sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it