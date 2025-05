Tra polemiche scontri e deroghe Il caso Craxi finì con le contestazioni E Ricci volle andare fino in fondo

Il caso Craxi ha scatenato un acceso dibattito tra polemiche, scontri e deroghe, con Ricci deciso a non fermarsi di fronte alle contestazioni. La questione riguarda anche il rispetto del regolamento comunale sulle intitolazioni pubbliche, che può essere derogato in presenza di motivi validi, come dimostrano le recenti decisioni del Comune.

"Il regolamento comunale vuole evitare che si intitolino spazi pubblici sull'onda dell'emotività – spiega l'assessore comunale Francesca Frenquellucci –. Ma è chiaro che, a fronte di validi motivi, alla regola, si può derogare. Per esempio sulle ultime dieci intitolazioni tre volte si è concessa l'intitolazione andando in deroga alla regola dei dieci anni". Francesca Frenquellucci è assessore comunale alla toponomastica, che non è una malattia, ma lo studio linguistico dei toponimi, cioè i nomi di luogo. Di conseguenza, le proposte di intitolazione di uno spazio pubblico a qualcuno, se passano il vaglio della commissione toponomastica e della Prefettura, prima o poi finiscono sul suo tavolo.

