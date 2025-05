Tra ombre e lustrini Calzaturiero in crisi ma le vip non rinunciano alle scarpe del distretto

Nonostante la crisi che attraversa il settore calzaturiero di San Mauro Pascoli, le vip continuano a sfoggiare scarpe di alta qualità provenienti dal distretto, simbolo di eccellenza artigianale. Gli imprenditori e gli artigiani locali reagiscono con passione, mantenendo vivo il prestigio delle calzature che sfilano sui red carpet più mondani.

Reagire alla crisi, per gli imprenditori e gli artigiani del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, significa una sola cosa: continuare a lavorare, a plasmare quella bellezza che risplende ancora sui red carpet più prestigiosi al mondo. Così, in attesa della convocazione di un tavolo locale di coordinamento del distretto calzaturiero - annunciata nei giorni scorsi dal sindaco della cittadina, Moris Guidi – questa sera la piazza di San Mauro si animerà per un grande evento. A partire dalle 21, infatti, le attività locali proporranno, in anteprima, le tendenze che vedremo la prossima estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra ombre e lustrini. Calzaturiero in crisi ma le vip non rinunciano alle scarpe del distretto

