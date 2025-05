tra gli archivi di padre guido ecco storie e volti di una comunità

Scopri le storie e i volti di una comunità attraverso gli archivi di Padre Guido, presentate domani alle ore 17 nella sala del Consiglio comunale di Ancona. Questo importante lavoro di ricerca storica racconta un’Italia nascosta, dal tardo Ottocento ad oggi, offrendo uno sguardo inedito sulla città e le sue emergenze sociali.

Sarà presentato domani (ore 17) nella sala del Consiglio comunale di Ancona "Tra gli archivi dell’opera di Padre Guido - Storie e volti di una comunità nelle emergenze sociali. Dalla fine dell’Ottocento alla ricostruzione". E’ un lavoro di ricerca storica che ha richiesto alcuni anni, e che rappresenta una sorta di ‘storia inedita’ della città. Uscito per le edizioni del Consiglio regionale delle Marche, il volume nasce per volontà delle suore Missionarie Francescane della Carità, in occasione degli 80 anni di attività della Mensa del Povero di Ancona. Affidato al professor Lorenzo Manenti, il progetto raccoglie una notevole produzione documentaria in parte sconosciuta agli studiosi e al pubblico, in grado di rivedere integralmente la vicenda di Padre Guido Costantini e, per buona parte, della stessa Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it