Tper utile da 97 milioni | Gli aumenti dei biglietti? Nessun calo di utenti

Un utile d’esercizio di 9,7 milioni di euro (dovuto soprattutto a poste straordinarie); ricavi operativi per 245,7 milioni di euro (+7,8%); investimenti per 76 milioni di euro, con 82 nuovi bus messi in strada solo su Bologna. Questi sono i numeri principali del bilancio integrato 2024 di Tper, l’azienda di trasporto pubblico, deliberato dal cda e illustrato dal presidente Giuseppina Gualtieri. Presidente, come giudica questi numeri? "Si tratta di un risultato positivo, che va interpretato correttamente. I ricavi sono cresciuti, così come i costi, ma l’utile è stato determinato soprattutto da partite straordinarie e non ripetibili, come gli ultimi incassi dei ristori Covid (8,4 milioni) e alcuni finanziamenti nazionali per i carburanti (2,6 milioni) erogati l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it