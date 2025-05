Toscolano Maderno | Storie di draghi e cavalieri

Vivi un'avventura unica tra storie di draghi e cavalieri a Toscolano Maderno, con il coinvolgente laboratorio ispirato all'opera di Teofilo Folengo. Un’esperienza educativa e divertente per bambini dai 6 anni, con possibilità di scoprire i segreti del passato e trasformarsi in veri eroi. Prenota ora al 0365641050 o via email!

Scopriamo le peripezie raccontate nell'opera di Teofilo Folengo conservata in museo per diventare veri eroi del passato. Prezzo: euro 5 a bambino Laboratorio per bambini dai 6 anni in su Info e prenotazioni: 0365641050 - [email protected]. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Toscolano Maderno: Storie di draghi e cavalieri

