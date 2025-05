Toscana in musica tutti i festival da non perdere per l’estate 2025

Scopri la magia dell'estate 2025 in Toscana con un ricco programma di festival musicali imperdibili, perfetti per ogni appassionato. Tra eventi itineranti e grandi rassegne, questa regione si prepara a regalarti emozioni uniche e momenti indimenticabili sotto il cielo toscano.

La Toscana si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, con un calendario ricchissimo di festival capaci di soddisfare ogni gusto e passione. Dagli eventi itineranti come il celebre Musicastrada Festival, che anima le piazze dei borghi più suggestivi, ai grandi festival che ogni tanto attirano pubblico e celebrità da tutto il mondo, come il Lucca Summer festival: il 2025 promette emozioni e incontri unici tra suoni e paesaggi indimenticabili. Che tu sia un appassionato di musica tradizionale o un esploratore di nuovi generi, la Toscana offre un palcoscenico naturale perfetto per vivere la musica dal vivo in modo autentico, tra arte, storia e natura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il Festival delle RegionI 2026 si terrà in Toscana. A Venezia staffetta Zaia – Giani - La quinta edizione del Festival delle Regioni e Province Autonome si terrà in Toscana nel 2026, con il passaggio di consegne tra Zaia e Giani avvenuto a Venezia. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tre giorni di musica internazionale al Firenze Rocks con Green Day, Korn e Guns N’ Roses; Festival della Montagna Fiorentina; Cosa fare questo weekend a Firenze; “FUORI”, il festival di danza, drag performance, musica e incontri culturali che sostiene il Toscana Pride – ASCOLTA. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo corso per il Pucciniano, Festival riparte dalle voci - Nuovo corso per il Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca) che riparte dalle voci per la 71/a edizione, in programma dal 18 luglio al 6 settembre. Tra gli interpreti ospiti il soprano Anna Netrebko ... 🔗Lo riporta msn.com

‘La Toscana dei festival’: guida alla musica dell’estate toscana - FIRENZE– Presentata oggi ad Art&Tourism ‘La Toscana dei Festival’, guida web e cartacea che riunisce le principali proposte dell’estate toscana in musica ... a tutti gli eventi di ... 🔗Da nove.firenze.it

Mediceo Live Festival 2025: un’estate di musica e meraviglia - SERAVEZZA - C’è un angolo della Toscana dove la musica incontra la storia, e le sere d’estate si riempiono di luci, voci e applausi: parliamo del Mediceo Live Festival, che anche nel 2025 torna ad ani ... 🔗Riporta msn.com