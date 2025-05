TornaPaper Fest e raddoppia Il 5-6 luglio a Carrara | libri in piazza per la rassegna della casa editrice Paper First di SEIF

Dal 5 al 6 luglio 2025, torna a Carrara il Paper Fest – Libri in Piazza, la rassegna di presentazioni letterarie a cura di Paper First, con il patrocinio del Comune. Due giorni di incontri, dialoghi e passioni per i libri, che insieme si trasformano in un coinvolgente festival letterario nel cuore di Piazza Matteotti.

PIAZZA MATTEOTTI CARRARA (MS) Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 PAPER FEST, LIBRI IN PIAZZA La rassegna di presentazioni di libri a cura della casa editrice Paper First con il patrocinio del Comune di Carrara La rassegna si fa festival Dopo il successo della scorsa edizione, Paper Fest – Libri in piazza torna a Carrara e raddoppia. Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, in una nuova e suggestiva cornice cittadina – Piazza Matteotti – la rassegna di presentazioni di libri ideata dalla casa editrice Paper First della Società Editoriale Il Fatto si trasforma in un vero e proprio festival. Due giorni di incontri, dialoghi e libri che raccontano il nostro tempo attraverso le voci più autorevoli del nostro giornale, il Fatto Quotidiano, ma anche della narrativa e della saggistica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it