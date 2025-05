tornano gli shalalalas una band che è una macchina del tempo

Gli Shalalalas tornano con il loro sound autentico e coinvolgente, portando gli ascoltatori in un viaggio nel tempo senza bisogno di effetti speciali. Con Sara e Alex a bordo, questa band è una vera macchina del tempo musicale, pronta a regalarci emozioni sincere e senza fronzoli.

A volte una band è una macchina del tempo con le cinture slacciate. Gli Shalalalas, Sara e Alex, salgono a bordo in due, senza casco, senza navigatore. Chitarre in mano, cuore in gola, suonano come se ogni canzone fosse l'ultima che potranno permettersi. Del resto non è facile restare in piedi per dieci anni quando fai musica onesta, quella senza manager visionari a suggerirti quanti " na-na-na " ci vogliono per commuovere un algoritmo. Gli Shalalalas sono ancora qui con le cicatrici ben visibili sotto gli accordi: i due hanno iniziato prendendosi a cazzotti in una palestra al Nuovo Salario, che già sembra la sinossi perfetta per una band di culto, poi "qualche anno dopo – raccontano – complice una jam session e qualche drink di troppo, abbiamo deciso di formare The Shalalalas", e ora, a dieci anni di distanza da quel primo LP acustico e sognante che era There are 3 las in Shalalalas, tornano con Just the Way We Do, un album composto da dieci brani dalle sonorità rock, indie-pop e dream-folk.