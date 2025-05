Torna l’aperistreet di Monte delle Vigne | ogni giovedì dal 5 giugno un appuntamento al tramonto tra vino sapori e natura

Scopri l’Aperistreet di Monte delle Vigne, l’evento estivo che ogni giovedì sera dal 5 giugno trasforma le colline parmensi in un raffinato contesto di vino, sapori e natura. Un’occasione imperdibile per vivere il tramonto tra vigneti e degustazioni, in un’atmosfera autentica e suggestiva.

Ozzano Taro (PR), maggio 2025 – L’estate sulle colline parmensi si accende di gusto con il ritorno dell’Aperistreet in vigna: l’aperitivo al tramonto tra i filari, diventato negli anni uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di vino e natura. A partire da giovedì 5 giugno 2025, e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Torna l’aperistreet di Monte delle Vigne: ogni giovedì, dal 5 giugno, un appuntamento al tramonto tra vino, sapori e natura