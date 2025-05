torna in città il novara dance experience

Ritorna a Novara il prestigioso Novara Dance Experience, giunto alla sua settima edizione, dal 31 maggio al 6 giugno. Un evento imperdibile per gli appassionati di danza, che culminerà con una serata di Gala al Teatro Coccia, valorizzata dal sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e del Comune di Novara.

