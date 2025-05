torna il trofeo ciclistico autoarona

Torna il Trofeo AutoArona, una delle principali manifestazioni ciclistiche del Controgiro 2025, aperta a tutti gli appassionati FCI e enti riconosciuti. Un evento imperdibile con un percorso di 32 km da ripetere due volte, che promette emozioni e grande divertimento per atleti e spettatori.

