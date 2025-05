Torna il Summer Camp della Valtur | quattro settimane di sport per bambini

Torna il Summer Camp della Valtur a Brindisi, un’alleanza perfetta tra sport, divertimento e natura per bambini dai 4 ai 12 anni. Questa fantastica esperienza, sponsorizzata da Enel, offre quattro settimane di attività sportive e ludiche presso la parrocchia San Giustino de Jacobis.

BRINDISI - La Valtur Brindisi lancia l'edizione 2025 del tradizionale Summer Camp, un'iniziativa che unisce sport e divertimento dedicata ai giovani atleti di età compresa dai 4 ai 12 anni. Il progetto, sponsorizzato da Enel, si svolgerà presso la parrocchia San Giustino de Jacobis nel quartiere.

