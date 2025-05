Torna Cortona On the Move Fotografi da tutto il mondo

Torna Cortona On The Move, l’atteso festival internazionale di fotografia giunto alla sua quindicesima edizione, con fotografi provenienti da tutto il mondo. Con 23 mostre e 76 artisti da Palestine, Iran, Francia, Canada, USA, Russia, Ucraina e Italia, quest’anno il tema centrale è "Come Together", invitando a riflettere sulla coesione globale attraverso l’arte della fotografia.

di Laura Lucente CORTONA Sono 23 le mostre e 76 gli artisti provenienti da tutto il mondo, dalla Palestina all’Iran, dalla Francia al Canada, dagli USA alla Russia, dall’Ucraina all’Italia che parteciperanno alla quindicesima edizione di Cortona On The Move. Il festival internazionale di Fotografia esplorerà quest’anno il tema " Come Together ", tra rotture e riparazioni, conflitto e unità, con uno sguardo ai processi di guarigione e trasformazione. La prossima edizione, in programma nella città etrusca dal 17 luglio al 2 novembre, è stata appena presentata a Torino nella prestigiosa sede delle Gallerie D’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna "Cortona On the Move". Fotografi da tutto il mondo

