Torna a salire la fiducia di consumatori e imprese gli italiani ora credono nella ripresa

A maggio 2025, la fiducia di consumatori e imprese in Italia torna a crescere, segnando un miglioramento rispetto ai mesi precedenti. Questo aumento, in particolare nei settori dei servizi di mercato e del commercio al dettaglio, rafforza le aspettative di ripresa economica nel Paese.

Torna a salire la fiducia dei consumatori e delle imprese, dopo mesi consecutivi di calo. A maggio 2025 il dato passa rispettivamente da 92,7 a 96,5 e da 91,6 a 93,1. Un miglioramento dovuto principalmente al comparto dei servizi di mercato e, in misura più contenuta, a quello del commercio al dettaglio e della manifattura. Per quanto riguarda la fiducia alle imprese, il dato era il calo da tre mesi. Cresce la fiducia dei consumatori. L’indice del clima di fiducia dei consumatori viene calcolato a partire da nove domande ritenute particolarmente significative per misurare il livello di ottimismo o pessimismo delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Torna a salire la fiducia di consumatori e imprese, gli italiani ora credono nella ripresa

