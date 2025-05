Torna a Genova l' Amerigo Vespucci | come visitarla previsto anche un ospite speciale

Torna a Genova l'iconica Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, che concluderà il suo tour mediterraneo proprio nella nostra città dopo un emozionante viaggio tra 14 città italiane. Non perdere l'occasione di visitarla e scoprire i suoi segreti, magari incontrando anche un ospite speciale a bordo. Quando arriva? Resta aggiornato per vivere questa imperdibile tappa nel cuore di Genova.

