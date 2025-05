Torna a casa dal campo di calcio | 18enne picchiato a sangue da quattro coetanei

Un giovane di 18 anni è stato brutalmente picchiato a sangue da quattro coetanei dopo essersi ritornato a casa dal campo di calcio, in un episodio legato a una lite tra studenti. Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce dei responsabili, mentre il ragazzo ha denunciato l’aggressione ai carabinieri.

Ci sarebbe un litigio tra i banchi di scuola all'origine della brutale spedizione punitiva avvenuta martedì 27 maggio tra Maser e Coste ai danni di un ragazzo di soli 18 anni. Ieri sera il giovane ha denunciato il pestaggio ai carabinieri che ora sono sulle tracce dei responsabili. Il 18enne. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Torna a casa dal campo di calcio: 18enne picchiato a sangue da quattro coetanei

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato - ...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Torna a casa dal campo di calcio: 18enne picchiato a sangue da quattro coetanei; Nico Stallone torna al Monticelli Calcio: ufficiale il suo ritorno come allenatore; Verratti torna a casa: comprerà il 40% delle quote del Pescara; Calcio in festa al campo sportivo Grande Torino di Rivarolo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nico Stallone torna al Monticelli Calcio: ufficiale il suo ritorno come allenatore - Nico Stallone ritorna come allenatore del Monticelli Calcio dopo esperienze in diverse squadre e promozioni in Serie D. 🔗Lo riporta msn.com

Calcio: Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense - torna a casa per giocare nel club che, nel 2005, lo lanciò nel calcio professionistico: il Fluminense di Rio de Janeiro. L'annuncio è stato dato dal club carioca, che non ha specificato la durat ... 🔗Come scrive ansa.it

Il campo da calcio Bacci rimesso a nuovo. «Ora i ragazzi possono sfidarsi» - A San Giuliano, recentemente ristrutturato con un finanziamento di 770.000 euro. Oggi, lunedì 26 maggio, la riapertura con la sfilata di tutte le categorie delle squadre di calcio del Bissuola Calcio ... 🔗Lo riporta veneziatoday.it