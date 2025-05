Torino maxi rissa tra peruviani con coltelli e bastoni | 11 arresti

Una maxi rissa tra peruviani con coltelli e bastoni a Torino ha portato all'arresto di 11 persone, con altri tre denunciate, e ha causato quattro feriti. L'incidente si è verificato mercoledì 28 maggio 2025 all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Bra, in un episodio che ha sconvolto la città .

Gli agenti del commissariato di polizia Dora Vanchiglia hanno arrestato 11 peruviani per la gigantesca rissa avvenuta nella prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino. A loro si aggiungono altri tre denunciati. I feriti sono stati alla fine quattro, trasportati in ambulanza negli ospedali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, maxi rissa tra peruviani con coltelli e bastoni: 11 arresti

