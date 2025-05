Torino Centro variano il servizio 11 linee Gtt per la corsa 5 | 30

A Torino Centro, per la manifestazione podistica "5:30" in zona lungo Po, il servizio GTT subirà variazioni su 11 linee, tra cui le linee 3, 13 BUS, 15, 16 CS, 16 CD, 24, 30, 55, 56, 61 e 93/ durante la mattina di venerdì 30 maggio 2025. Scopri come pianificare il tuo viaggio e seguire gli aggiornamenti sulla mobilità durante l'evento.

A seguito dello svolgimento nella zona del lungo Po della manifestazione podistica “5:30" con partenza da piazza Vittorio Veneto, dall’inizio del servizio alle 7 di venerdì 30 maggio 2025 varieranno il servizio le seguenti linee Gtt: 3, 13 BUS, 15, 16 CS, 16 CD, 24, 30, 55, 56, 61 e 93. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino Centro, variano il servizio 11 linee Gtt per la corsa "5:30"

