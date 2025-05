TorculariaBookFestival 2025 a Villa Pallavicino | 5-8 giugno di lectio autori e musica

Dal 5 all'8 giugno 2025, il TorculariaBookFestival torna a Villa Pallavicino ad Arola, offrendo quattro giornate di letture, incontri con autori e musica in un contesto storico e suggestivo. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura, che unisce sapere e intrattenimento in una cornice unica nel cuore della provincia di Parma.

Quest'anno il TorculariaBookFestival torna con la sua edizione dedicata al sapere, dal 5 al 8 giugno 2025. L'evento si svolgerà nella storica cornice di Villa Pallavicino ad Arola, frazione di Langhirano. Costruita nel XVII secolo per volontà dei marchesi di Ravarano Boscoli, la Villa ha attraversato diverse proprietà nobiliari e oggi, posta tra le colline

