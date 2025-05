Tor Bella Monaca inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 nella scuola del quartiere

Dopo la ristrutturazione grazie al Rotary Club di Roma, il nuovo campo di calcio a 5 della scuola di Tor Bella Monaca offre agli studenti un moderno spazio per praticare sport e favorire l'inclusione nel cuore del VI municipio. Un’ottima occasione per stimolare l’attività fisica e il divertimento dei giovani del quartiere.

Un spazio per praticare sport, a servizio degli alunni dell’Istituto comprensivo Melissa Bassi nel VI municipio, a Tor Bella Monaca. È stato inaugurato questa mattina, giovedì 29 maggio, il campo di calcio a 5 completamente rigenerato e riqualificato grazie al contributo del Rotary Club di Roma e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tor Bella Monaca, inaugurato il nuovo campo di calcio a 5 nella scuola del quartiere

