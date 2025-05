Topps ha lanciato l' album Women' s Euros 2025 che con 308 stickers accompagna il campionato europeo che si terrà in Svizzera dal 2 luglio

M ilano, 28 mag. (askanews) – Il movimento del calcio femminile cresce sempre di più e acquista a mano a mano maggiore visibilità. A riprova di una tendenza sempre più diffusa anche le figurine: Topps ha lanciato l’album Women’s Euros 2025, che con 308 stickers accompagna il campionato europeo che si terrà in Svizzera dal 2 luglio. Leggi anche › Il primo album Panini con le figurine delle calciatrici: «è una svolta storica» Per festeggiare la collezione è stato anche organizzato a Milano un evento dedicato al racconto del calcio femminile per analizzarne l’evoluzione in Italia e in Europa, anche in relazione alle figurine collezionabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Topps ha lanciato l'album Women's Euros 2025, che con 308 stickers accompagna il campionato europeo che si terrà in Svizzera dal 2 luglio

