Tony Effe e Rose Villain è la coppia dell’estate | Victoria’s secret fuori a mezzanotte

Tony Effe e Rose Villain sono la coppia dell'estate, pronti a far impazzire tutti con il loro nuovo brano "Victoria’s Secret" in uscita a mezzanotte. Questa è la loro terza collaborazione, un singolo estivo che promette di essere il tormentone della stagione. Restate sintonizzati per non perdervi questa hit imperdibile!

In arrivo "victoria's secret". Rose Villain e Tony Effe tornano a infiammare l'estate - AGI - Era già nell’aria, tra spoiler, indizi e anticipazioni sui social, e oggi arriva finalmente la conferma ufficiale: Rose Villain torna per l’attesissimo singolo “victoria’s secret” (Warner Music ... 🔗Si legge su msn.com

Rose Villain ha annunciato il nuovo duetto con Tony Effe. Ecco il titolo della canzone e quando esce - Sul profilo di Rose Villain, e parallelamente su quello di Tony Effe, è stato svelato che il brano si intitola “ Victoria’s Secret ” e sarà rilasciata il 30 maggio 2025 a mezzanotte. I due cantanti, ... 🔗Secondo novella2000.it

Rose Villain e Tony Effe: ecco “Victoria’s Secret” - Rose Villain e Tony Effe, coppia d'oro della musica italiana con un nuovo singolo bollente per infiammare l'estate: "Victoria's Secret". 🔗Scrive lagazzettadellospettacolo.it