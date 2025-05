Tony Effe ancora coi gioielli sanremesi della discordia | la spilla costa 68 mila euro

Tony Effe torna a far parlare di sé sfoggiando i gioielli sanremesi della discordia, questa volta con una preziosa spilla Tiffany&Co. dal valore di 68 mila euro. Durante l'inaugurazione della nuova boutique a Milano, il rapper ha ancora una volta evidenziato il suo stile ricercato e sofisticato.

Tony Effe era all'inaugurazione di una nuova boutique Tiffany&Co. Per l'occasione ha sfoggiato una spilla del brand, lo stesso che lo ha accompagnato a Sanremo.

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo - Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme. 🔗continua a leggere

