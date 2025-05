Tonali Juve | continuano le voci di un suo possibile approdo a Torino La posizione del club sul centrocampista in vista dell’estate

Continuano le voci su un possibile approdo di Sandro Tonali alla Juventus, con il club che monitorizza attentamente il mercato italiano in vista dell'estate. La Juve valuta la situazione del centrocampista, considerandolo una delle opzioni per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato.

Tonali Juve: proseguono le voci di un suo possibile approdo in bianconero. La posizione del club sul centrocampista in vista dell'estate. Come riferito da La Stampa, il calciomercato Juve guarda con attenzione al mercato italiano, e uno dei nomi in cima alla lista per rinforzare il centrocampo è Sandro Tonali. Il centrocampista rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera per l'estate, in un'ottica di rafforzamento del reparto con giocatori di qualità e già pronti per il contesto della Serie A. Tonali, reduce dalla prima stagione all'estero, potrebbe trovare a Torino l'ambiente giusto per rilanciarsi e tornare protagonista.

