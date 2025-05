Tommaso Zorzi si apre sul suo rimpianto più grande | la nonna Pina

Tommaso Zorzi si apre sul suo più grande rimpianto: non aver condiviso il suo coming out con la cara nonna Pina. Un racconto emozionante a "La Volta Buona" rivela il dolore e l’amore che hanno segnato il suo percorso, mostrando il legame indissolubile con la donna che ha sempre voluto ricordare.

Un racconto commovente a "La Volta Buona" svela il dolore per il coming out mai condiviso con la sua amata nonna e il legame indissolubile.

Tommaso Zorzi in lacrime: "Mia nonna aveva capito fossi gay, ma non sono mai riuscito a dirglielo" - Tommaso Zorzi si è confesso in lacrime durante la puntata di "La Volta Buona" del 28 maggio, rivelando il suo tormento legato al coming out.

