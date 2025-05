Toh ora il Pd cerca il campo largo a Sant' Elpidio a Mare | Uniti per battere questa destra al ballottaggio Appello dei dem

Il PD di Sant’Elpidio a Mare lancia l’appello a costruire un campo largo unitario per sconfiggere la destra al ballottaggio, invitando tutte le forze democratiche a coalizzarsi. In vista del voto tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili, i Dem cercano un fronte compatto per rafforzare la propria posizione cittadina.

SANT?ELPIDIO A MARE Telefoni caldi, ma niente accordi all?orizzonte, in questi giorni che scorrono verso il ballottaggio tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Aveva annunciato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Toh, ora il Pd cerca il campo largo a Sant'Elpidio a Mare: «Uniti per battere questa destra al ballottaggio». Appello dei dem

Sant'Elpidio a Mare, la città sceglie il nuovo sindaco ma incombe l?incognita ballottaggio: sprint per 4. Affluenza in crescita: 54,65% alle 15 - Oggi a Sant'Elpidio a Mare si conclude il voto per eleggere il nuovo sindaco, con l'incognita di un possibile ballottaggio. 🔗continua a leggere

