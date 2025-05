Todde non si dimette | Ho la fiducia dei sardi

Il leader Todde conferma di non dimettersi, sottolineando di avere la piena fiducia dei sardi e di voler continuare a rappresentarli con determinazione. In un momento di tensione politica, la sua posizione rimane ferma: solo il sostegno dei sardi potrebbe farlo riflettere sul suo mandato.

AGI - "Chiunque mi conosca sa che √® assolutamente un' assurdit√†. Io non ho intenzione di dimettermi. Lo farei solo se non avessi la fiducia dei sardi. Se i sardi mi dicessero chiaramente che non credono in me, che hanno difficolt√† rispetto alle cose che sto portando avanti, certamente mi porrei in discussione rispetto al mandato che ho ricevuto, ma questa √® l'unica possibilit√†, altre possibilit√† non esistono". Cos√¨, stamane, in un punto stampa, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha risposto a una domanda sulla possibilit√† di eventuali dimissioni, dopo la sentenza del tribunale ordinario, che ieri ha rigettato il suo ricorso contro l' ordinanza-ingiunzione di decadenza del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari, notificata lo scorso 3 gennaio. 🔗 Leggi su Agi.it